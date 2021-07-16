ГОРНЯК22 16.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Во Всероссийской переписи населения можно будет принять участие дистанционно

Горняк22
14 часов Ago

Первая цифровая перепись населения пройдет на портале госуслуг.

Фото: Катунь 24

По данным официального сайта Барнаула, на фоне пандемии коронавируса ООН рекомендовала странам проводить переписи дистанционно и поощрять пользователей за это.

Для участия необходимо иметь:

  • Доступ в интернет;
  • Смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS;
  • Подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на родителей, детей и супруга.

Катунь24

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