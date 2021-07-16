Катунь24: Во Всероссийской переписи населения можно будет принять участие дистанционно
Первая цифровая перепись населения пройдет на портале госуслуг.
Фото: Катунь 24
По данным официального сайта Барнаула, на фоне пандемии коронавируса ООН рекомендовала странам проводить переписи дистанционно и поощрять пользователей за это.
Для участия необходимо иметь:
- Доступ в интернет;
- Смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS;
- Подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на родителей, детей и супруга.