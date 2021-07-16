ГОРНЯК22 16.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В приложении WhatsApp появится обновление, которое ждут многие пользователи

Горняк22
14 часов Ago

На данный момент мессенджер портит качество отправляемых фото и видео.

Фото: pixabay.com

Из-за частых жалоб пользователей приложение решит эту проблему настройкой качества фото и видео. Теперь у пользователей появится выбор из трех вариантов. Один из них будет автоматический: он сам будет определять алгоритм сжатия. Экономия будет удобна для тех, кто ограничен в трафике, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Wabetainfo.

Доступной функция станет в одном из ближайших обновлений программы.

Катунь24

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