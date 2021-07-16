ГОРНЯК22 16.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле нашли сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри

Горняк22
14 часов Ago

Согласно ориентировке, участковый пропал 14 июля 2021 года, после того как выехал из пункта полиции «Докучаево» в поселке Гоньба.

Фото: Инцидент Барнаул

О найденном автомобиле сообщили в городских пабликах и Telegram-каналах, в том числе «Инцидент Барнаул». 

Тело обнаружили в сгоревшем автомобиле, который находился у магазина на выезде из поселка, сообщают свидетели. По предварительной информации, накануне участковый поехал проверять ранее судимого мужчину, между ними случился конфликт. Вероятно, именно мужчина убил сотрудника правоохранительных органов, а после сжег его тело в машине. Как уточняют в «Инцидент Барнаул», подозреваемый уже задержан. 

Журналисты телеканала «Катунь 24» обратились за комментариями в правоохранительные органы.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: