Катунь24: В Барнауле нашли сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри

Согласно ориентировке, участковый пропал 14 июля 2021 года, после того как выехал из пункта полиции «Докучаево» в поселке Гоньба.

Фото: Инцидент Барнаул

О найденном автомобиле сообщили в городских пабликах и Telegram-каналах, в том числе «Инцидент Барнаул».

Тело обнаружили в сгоревшем автомобиле, который находился у магазина на выезде из поселка, сообщают свидетели. По предварительной информации, накануне участковый поехал проверять ранее судимого мужчину, между ними случился конфликт. Вероятно, именно мужчина убил сотрудника правоохранительных органов, а после сжег его тело в машине. Как уточняют в «Инцидент Барнаул», подозреваемый уже задержан.

Журналисты телеканала «Катунь 24» обратились за комментариями в правоохранительные органы.

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