Катунь24: В Рубцовске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве приятеля
Инцидент произошел вечером 13 июля 2021 года.
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В одном из социальных учреждений города двое мужчин напились и поссорились. Разозлившись, один из приятелей схватил нож и начал бить им 56-летнего соседа.
Пострадавшего мужчину увезли в больницу, но там от серьезных травм он умер.
65-летнего подозреваемого задержали следователи. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в региональном Следкоме.