ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Рубцовске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве приятеля

Горняк22
10 часов Ago

Инцидент произошел вечером 13 июля 2021 года.

Фото: pixabay.com

В одном из социальных учреждений города двое мужчин напились и поссорились. Разозлившись, один из приятелей схватил нож и начал бить им 56-летнего соседа.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу, но там от серьезных травм он умер.

65-летнего подозреваемого задержали следователи. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в региональном Следкоме.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Назван возможный кандидат на должность нового замглавы Барнаула по экономике

Горняк22: Назван возможный кандидат на должность нового замглавы Барнаула по экономике

Горняк22
10 часов Ago
Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш Пополнить ряды "центрального аппарата" мэрии может бывший первый заместитель главы администрации Ленинского района Барнаула Руководитель...

Читать по теме:

ВТОПЕ: