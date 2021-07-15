Катунь24: В Рубцовске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве приятеля

Инцидент произошел вечером 13 июля 2021 года.

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В одном из социальных учреждений города двое мужчин напились и поссорились. Разозлившись, один из приятелей схватил нож и начал бить им 56-летнего соседа.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу, но там от серьезных травм он умер.

65-летнего подозреваемого задержали следователи. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в региональном Следкоме.

Катунь24