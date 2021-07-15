Катунь24: Врач рассказал, сколько россиян страдают от избыточного веса
По словам доктора медицинских наук Дмитрия Никитюка, ожирением страдают не только взрослые, но и дети.
Фото: pixabay.com
Врач рассказал, что ожирением страдают 63 % мужчин и 60 % женщин.
«Более 60 % детского и взрослого населения суммарно имеют избыточность массы тела и алиментарное ожирение разных степеней», — цитирует Дмитрия Никитюка ТАСС.
Он также добавил, что ожирению способствуют нарушения в питании, а именно: избыточное употребление сахара, колбасы и кондитерских изделий. А также при недостатке в пище овощей, фруктов и молочной продукции.