ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае пока не приняли решение о введении обязательной для всех вакцинации

Горняк22
10 часов Ago

Тем не менее показатели количества привитых жителей региона планируют увеличить – с 60 до 80 %. Сейчас это больше 8 тысяч человек ежесуточно.

Фото: pixabay.com

Эти и другие вопросы обсудили на онлайн-конференции Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона, и Ульяна Калинина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Напомним, сегодня тяжелобольных больше, чем осенью, в период второй волны пандемии. На аппаратах ИВЛ – 195 человек. Коечный фонд – 4,5 тысячи мест в 22 госпиталях. Их загруженность – 89 %. Системе здравоохранения помогает то, что больше 16 тысяч из 33 тысяч медработников переболели ковидом. Из них 12 тысяч вакцинировались.

Катунь24

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