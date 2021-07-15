Катунь24: В барнаульских клубах и ресторанах проверяют соблюдение коронавирусных ограничений

Проверка соблюдения принятых мер продолжается ежедневно, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Фото: Официальный сайт Барнаула

С 10 по 11 июля 2021 года правоохранители проверили соблюдение санитарных ограничений в клубах и ресторанах.

Так, специалистами администрации Ленинского района совместно с сотрудниками полиции было обследовано 14 организаций. В одной из них осуществлялось обслуживание посетителя, не использующего маску. В отношении индивидуального предпринимателя составлен акт о правонарушении.

В Индустриальном районе рейды прошли в восьми клубах и кафе на ул. Шумакова, ул. Взлетной, ул. Энтузиастов, Павловскому тракту, нарушений не выявлено.

В Центральном районе в ходе вечернего рейда специалисты районной администрации совместно с полицией проверили работу баров «Крыша», «Горький», «Винотека», ночных клубов «Zажигалка», Sherbet, бара-ресторана «Опера» и других; нарушений также не выявлено.

В Железнодорожном районе удостоверились, что все необходимые требования соблюдаются в кафе Freemans, «Баклажан», кофейнях «Центральная», Trevelers, ресторанах «Кинза и мята», «Барнаул», в клубах «Чарли» и «Чеширский кот», в гостинице «Центральная». Специалисты администрации Октябрьского района не выявили нарушений в организациях: «Кинза и мята», «Фараон», «Хурма», «Джексон» и других.

Рейды проводятся совместно с сотрудниками отдела полиции, народными дружинниками.

Катунь24