Катунь24: В Алтайском крае отремонтируют проблемную котельную за 6 млн рублей

Об этом заявил глава алтайского Минстроя Иван Гилев 13 июля 2021 года в ходе онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края.



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«В Каменский район планируется поставка котельного оборудования и материалов для ремонта котельной № 29 на сумму 6 млн рублей. Кроме этого, муниципальным образованием готовится документация по модернизации теплового комплекса в Камне-на-Оби», – сказал Иван Гилев.

Он также добавил, что в Алтайском крае для недопущения чрезвычайных ситуаций сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,7 тыс. тонн, в том числе на ст. Камень-на-Оби – 5,3 тыс. тонн. Вдобавок администрация района прорабатывает вопрос по созданию муниципального резервного запаса топлива в объеме 3,5 тыс. тонн.

Катунь24