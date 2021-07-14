Катунь24: В барнаульских торговых центрах и автовокзалах развернут пункты вакцинации от коронавируса

Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди.

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Дополнительные пункты будут открыты в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117) и на Барнаульском автовокзале (пл. Победы, 12). Они начнут свою работу с 14 июля, в ТРЦ «Галактика» — с 15 июля 2021 года.

По данным регионального Минздрава, каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Отказано в прививке будет, если человек болеет ОРВИ.

Вакцинация проходит бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Катунь24