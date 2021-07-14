Катунь24: В Иркутске мужчина угрожал выкинуть ребенка с 13 этажа
На данный момент мужчину удалось задержать, как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
Фото: "Инцидент Иркутск"
Мужчина утверждал, что пошел на такой поступок из-за измены супруги. Он потребовал у нее отказа от ребенка.
Правоохранители проверяют информацию о том, что женщина ранее обращалась в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью.
Ребенка обследуют медики. Сообщается, что мальчик трех лет 4 часа провел в стрессовой ситуации.
Переговоры с мужчиной шли около двух часов. Ситуацию осложняли погодные условия. Из-за сильного дождя карниз, на котором стоял мужчина, намок и стал скользким. Для оперативного вмешательства в ситуацию сотрудники МЧС надули воздушные подушки под балконом.
«По данному факту прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье», — говорится в сообщении прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска.