Катунь24: В Алтайском крае открыт прием заявок на детские выплаты к началу учебного года

Прием заявлений продлится до 1 ноября 2021 года.

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Правительство РФ утвердило правила предоставления единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет. Размер составит 10 тысяч рублей.

«Предоставление выплаты происходит в проактивном режиме. Родители, активные пользователи портала госуслуг, получили по электронной почте уведомления со ссылкой на уже заполненное заявление. Им остается только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР», — отметили в Минсоцзащите Алтайского края.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в ПФР. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа 2021 года. Таким образом, у родителей будет достаточно времени, чтобы приготовить ребенка к школе.

Катунь24