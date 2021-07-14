Катунь24: В Барнауле во время драки умер парень, ударившись головой об асфальт

Конфликт случился между 24-летним погибшим и 18-летним парнем на парковке около клуба.

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Инцидент произошел в субботу в 6:30 по адресу: Красноармейский, 47а, сообщают в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul. Во время драки один молодой человек ударил другого, после чего тот, пропустив удар, упал, ударившись головой об асфальт. Погибший получил закрытую черепно-мозговую травму, после которой скончался.

Парня, ударившего погибшего, задержали под подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. По информации Unusual Crimes Barnaul, молодой человек – перспективный спортсмен-дзюдоист Алтайского училища олимпийского резерва.

Катунь24