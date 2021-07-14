Катунь24: В барнаульском Затоне появился передвижной пункт весового контроля грузовых автомобилей

Теперь за перегруз нарушителям придется заплатить штраф.

Фото: Администрация Барнаула

13 июля в микрорайоне Затон неподалеку от Обского моста начал работу пункт весового контроля для большегрузов. Оператором весогабаритного контроля в Барнауле выступает МБУ «Автодорстрой», сообщили на официальном сайте администрации Барнаула.

Наибольший вред дорожному полотну наносят именно большегрузные автомобили, поэтому пункты будут контролировать их вес. Всего в краевой столице функционируют две площадки весогабаритного контроля.

Напомним, накануне передвижная лаборатория работала на улице Понтонный Мост. Впоследствии оба пункта будут работать параллельно.

Сотрудник ГИБДД останавливает каждый большегруз, который оказался по пути следования через пункт весового контроля. Специалисты передвижной весовой лаборатории на базе ГАЗ 2705 замеряют нагрузку на каждую ось автомобиля и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Помимо весовых параметров, замеряют габариты грузовиков.

Катунь24