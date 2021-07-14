Катунь24: В гостинице в Геленджике взорвался газ. Есть погибшие

Инцидент случился сегодня, 13 июля 2021 года, сообщает ТАСС.

Фото: Скриншот видео "КП-Кубань"

Информацию о взрыве изданию подтвердили в пресс-службе МЧС России. По предварительной информации, бытовой газ взорвался в небольшом магазине при гостинице, располагавшемся в цокольном этаже. Заведение работало легально, имело категорию «Три звезды».

По предварительной информации, один человек погиб. Ещё четверых доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточнили в городской больнице, кроме того, должен был поступить ещё один пострадавший. Однако информация в региональных ведомствах расходится: по данным местной прокуратуры, один человек умер, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести (в том числе подросток). В МЧС говорят о четырех раненых, а в следственном комитете — о двоих.

«К настоящему моменту количество пострадавших пять, они в больнице, из них двое тяжелых, трое в средней степени тяжести, из этих троих один 14-летний подросток», – говорится в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю, прокуратура проводит проверку. Спасатели обследуют здание и продолжают поиски возможных пострадавших.

Катунь24