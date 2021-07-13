Катунь24: В Барнауле перекроют движение на пересечении улицы Папанинцев и переулка Ядринцева
Движение закроют из-за ремонта тепловых сетей с 20 июля по 30 сентября 2021 года.
Фото: pixabay.com
Как сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автобусов маршрута №41 будет организовано по следующей схеме:
…пр-кт Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская»),
в обратном направлении:
ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская») – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.