Катунь24: В Алтайском крае прошел чемпионат Сибири по практической стрельбе из ружья

Соревнования проходили с 10 по 11 июля 2021 года в поселке Комсомольском Павловского района. В них приняли участие более 50 спортсменов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае прошел чемпионат Сибири по практической стрельбе из ружья

Проверить свои силы перед этапом Кубка страны и подготовиться к чемпионату России по практической стрельбе, который пройдет в сентябре, приехали спортсмены из Новосибирской, Томской областей и Красноярского края.

«Для меня практическая стрельба – это такой вид спорта, который учит убирать лишние мысли из головы. Потому что упражнение не терпит бардака в голове. Мы очень рады, что соревнование проводится в Барнауле, потому что я никогда до этого здесь не была, город не видела», — прокомментировала участница соревнований из Красноярска Татьяна Ромашина.

«Уже с регалиями стрелки, те, которые к нам приехали, рассматривают этот матч просто как хорошую тренировку. А те, кто выступает первый раз, тем просто нужно набираться соревновательного опыта», — отметил главный судья соревнований Алексей Воробьев.

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