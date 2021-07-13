Катунь24: В алтайском вузе самка дикого сокола вывела птенцов

Семейство пустельги заметили во дворе Алтайского государственного университета неделю назад, в июле 2021 года.

Фото: пресс-служба АГУ

Как сообщил пресс-службе университета Виктор Петров, заведующий лабораторией «Музей природы» Зоологического центра Института биологии и биотехнологий АлтГУ, такая птица у них во дворе гнездится впервые. Птица выбрала тихое место, где много растений и не слышно шума города.

Сейчас студенты подкармливают пернатую семью. На цветочных клумбах появились миски с водой. Так как пустельга – хищная птица, птенцам приносят куриный фарш.

Менее чем за две недели они окрепли, покинули гнездо, но улетать из университетского дворика не спешат. Малыши летают еще неуверенно, изучают окружающий мир. Птенцы не боятся людей, но подлетать к ним пока что опасаются.

Пустельга — название более десяти видов птиц рода соколы. Два из них обитают в России: обыкновенная пустельга и степная пустельга, последняя занесена в Красную книгу России как исчезающий вид.

Эти птицы отличаются своим поведением во время охоты. Они парят на высоте 10-20 м над землёй, высматривая жертву.

Катунь24