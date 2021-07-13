ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Восьмилетний мальчик утонул в Оби в Барнауле

Горняк22
11 часов Ago

Трагедия случилась в прошедшую субботу, 10 июля 2021 года.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Субботним вечером семья с тремя несовершеннолетними детьми отдыхала на берегу протоки реки Обь в городе Барнауле. Дети находились под присмотром родителей, но в какой-то момент они потеряли восьмилетнего сына из виду. Позже его тело обнаружили в воде, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. В ведомстве уточняют, что с начала купального сезона 2021 в Алтайском крае уже утонули пять несовершеннолетних. Родителей и их детей призывают соблюдать правила пребывания на воде, в частности, взрослых: не упускать несовершеннолетних из виду, особенно если он не умеет плавать, учить не прыгать в воду в необорудованных местах и не подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок.

Катунь24

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