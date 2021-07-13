Катунь24: Виктор Томенко посетил художественную выставку «Аз.Арт.Сибирь»

Губернатор Алтайского края посмотрел около 700 работ, выставленных в «Титов Арене», вместе со своей супругой.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

«Два часа прошли на одном дыхании. Экспозиция получалась разнообразной: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Поразил и масштаб: более 300 молодых авторов представили свои произведения. Возраст участников – от 18 до 35 лет. Кстати, попасть мог не каждый: работы участвовали в выставкомах и прошли отбор жюри. Все произведения интересны. Каждое по-своему. Есть художественная выразительность, оригинальность, прослеживается замысел автора. И подходы разные. Некоторые работы хочется долго рассматривать», – отметил Виктор Томенко в посте в своем Instagram.

На выставке представлены работы художников из Алтайского края, Новосибирска, Кемерова, Омска, Иркутска, Красноярска. Подробнее об экспозиции главе региона рассказали председатель Алтайского отделения Союза художников России Дмитрий Петренко и член правления Союза художников России, куратор выставки Николай Зайков.

«Аз.Арт.Сибирь» в 2021 году выставляется в юбилейный, десятый, раз. Выставка проводится на средства гранта президента РФ, губернатора Алтайского края в сфере культуры и фонда Александра Прокопьева.

Для всех жителей и гостей Алтайского края посещение бесплатное. В рамках выставки проходит и внеконкурсная программа, которая будет интересна всем поклонникам современного искусства – мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками.

Катунь24