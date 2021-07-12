Катунь24: В пригороде Барнаула может появиться посёлок с авиатранспортом

Территория прилегает к аэродрому «Гелион», обслуживающему частные междугородние туристические и бизнес-рейсы на небольших самолетах и вертолетах. Участок продают почти за 19 млн рублей.

Фото: Алтайский портаж недвижимости

Раньше эту территорию использовали как сельскохозяйственные угодья. Рядом с ней располагаются несколько небольших озер, лесополос, железная дорога. Недалеко также расположен коттеджный поселок «Новый» и парк-отель «Солнечный», сообщает Алтайский портал недвижимости. Общая площадь продаваемой земли – 50 га, собственник сообщает о возможности нарезать участок и создать собственную инфраструктуру, например, базу отдыха.

«Земля плодородная, коммуникации все рядом у вертолетной площадки. 1 км от основной трассы, 15 минут от центра Барнаула. Идеально под коттеджную застройку. Участок в собственности», – указал автор объявления на «Авито».

Первоначальная стоимость участнка – 18 890 000 рублей, при этом владелец также рассматривает обмен на автомобили, недвижимость и готов предоставить рассрочку оплаты.

Катунь24