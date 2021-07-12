Катунь24: В Сайлюгемском нацпарке поймали с поличным «охотника на камеры» – бурого мишку

Сотрудники национального парка уверены: на счету косолапого как минимум две сломанные фотокамеры-ловушки, которые отслеживают перемещение снежных барсов.

Фото: Скриншот видео Сайлюгемского национального парка

Фотоловушки заповедника проверяют примерно раз в два месяца. В основном по ним отслеживают именно прибытие снежных барсов. Однако, во время одной из проверок, специалисты обнаружили на записи бурого медведя, которого уже ранее замечали за порчей камер. Аппарат, заснявший «преступника», мишка пощадил: лишь подошёл к нему, понюхал, соравал с камня и оставил снимать небо заповедника, что долгое время и делало это устройство.

«По любопытству медведи уступают лишь росомахам, у тех вообще маниакальный интерес к имуществу парка. Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник – редкий, сайлюгемский», – уточнили в пресс-службе заповедника на их страничке в Instagram.

Катунь24