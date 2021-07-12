Катунь24: Врач раскрыл самый полезный вариант употребления яиц на завтрак

Мнение озвучил врач, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург в выпуске программы «О самом главном» телеканала «Россия».

Фото: pixabay.com Embedded video for Врач раскрыл самый полезный вариант употребления яиц на завтрак

Самым вредным вариантом приготовления яиц на завтрак врач называет добавление к ним мясных продуктов. По его словам, существуют исследования, подтверждающие, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», – отметил Михаил Гинзбург.

Диетолог тдобавил, что на его взгляд самым полезным вариантом употребления этого продукта являются яйца пашот.

Катунь24