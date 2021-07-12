Катунь24: В Барнауле на два с половиной месяца перекроют участок дороги

Ограничение будет необходимо для ремонта теплосети, сообщает пресс-служба барнаульской администраци.

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Движение для автомобилей всех видов перекроют по всей ширине дороги на улице Ядринцева, в районе её пересечения с улицей Папанинцев. Действие ограничений сохранится с 8:00 20 июля 2021 года до 17:00 30 сентября 2021 года.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи уточнили, что движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по схеме: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская»), в обратном направлении: ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская») – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.

Катунь24