ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Врач назвала лучшие продукты для перекуса

Горняк22
10 часов Ago

По словам специалиста, перекус должен быть один-два раза в день.

Фото: pixabay.com

«Важно, чтобы в нем был белковый продукт. Хорошо подходит молоко, но лучше, если это будет кефир или йогурт. Это с точки зрения того, какой продукт будет полезнее для взрослых. Также подойдет и ряженка. Хорошо с кисломолочными продуктами сочетаются фрукты», — пояснила Марина Макиша, врач-диетолог.

Из фруктов, по словам специалиста, стоит отдать предпочтение цитрусовым, киви, сливам и яблокам. Порция фруктов не должна превышать 300 граммов за один прием.

«Овощи где-то на 80% состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой», — цитирует врача издание «Известия».

Овощи можно есть в любом количестве. 

Специалист также отметила, что для перекуса не стоит выбирать сладкое, так как сахар очень сильно повышает уровень глюкозы в крови и повышает риск развития сахарного диабета.

Катунь24

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