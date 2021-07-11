Катунь24: Владимир Путин наградил двух жительниц Алтайского края

По традиции поздравительные телеграммы в адрес награжденных направит губернатор края Виктор Томенко.

Почетной грамотой наградили Ольгу Ходоренко, консультанта департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Она обеспечивает взаимодействие краевой власти с общественными организациями в таких областях, как: здравоохранение, образование, молодежная политика, благотворительная деятельность.

Также Ольга Ходоренко сотрудничает с краевыми отделениями Российского детского фонда и общественной организации «Российский Красный Крест». Организовывала сбор и доставку гуманитарной помощи жителям края, пострадавшим от паводка в 2014 году. Кроме этого, занимается организацией благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Только в прошлом году на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей поступило 12 миллионов рублей.

Ольга Ходоренко входит в актив краевого отделения Союза женщин России, участвует в работе Общественной женской палаты при Губернаторе Алтайского края.

Этим же распоряжением благодарность Президента объявили жительнице Барнаула бухгалтеру филиала ОАО «РЖД» Галине Богачевой. Распоряжение об этом Владимир Путин подписал 7 июля.

Галина Богачева работает бухгалтером в сфере железнодорожного транспорта более 25 лет. Она формирует отчетность по международным стандартам по 26 структурным подразделениям Западно-Сибирской дирекции, а также участвует в разработке мероприятий по сокращению сроков формирования отчетности и оптимизации работы, сообщает сайт правительства края.

Катунь24