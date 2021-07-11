Катунь24: Врач назвал вредные продукты для детей

10 самых неполезных продуктов перечислила профессор, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

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По ее словам, детям до 4 лет запрещено употреблять в пищу колбасу, сосиски, копчености. Они содержат повышенное количество красителей, эмульгаторов, консервантов и солей.

Так же детей следует оградить от газированных напитков, соков в пакетах. Отдать предпочтение стоит компотам, морсам, простой воде и свежевыжатым сокам.

«Газировка содержит много сахара, а газы негативно воздействуют на ЖКТ… Пакетированные соки допустимы в детском рационе только после 3-х лет в разбавленном состоянии 1:1», — отметила Нисо Одинаева в интервью с РИА Новости.

Она отметила, что искусственные ароматизаторы, красители, растительные жиры многократного использования в больших количествах негативно воздействую на работу ЖКТ.

Также врач посоветовал не кормить детей полуфабрикатами, консервами, соленьями, специями и тортами.

«Все мы привыкли к тому, что детский день рождения сопровождается вкусным тортом, торжественным задуванием свечей. Однако торты – выпечка калорийная, содержащая в своем составе много сахара, консервантов, ароматизаторов и красителей. Если хотите порадовать ребенка, испеките домашний десерт, следите за условиями хранения и количеством употребления лакомства», – советует педиатр.

Катунь24