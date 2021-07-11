Катунь24: Видео: чемпионат Сибирского федерального округа по практической стрельбе из ружья проходит в Алтайском крае
Столь масштабный турнир состоялся в нашем регионе впервые.
Фото: Катунь 24
Соревнования проходят на базе стрелкового клуба «Магнум».
В них принимают участие около 50 спортсменов со всей страны. Победители отправятся на финал кубка России. Он пройдёт в Бердске.
Практическая стрельба — вид спорта, имитирующий скоротечный огневой контакт, и вырабатывающий у спортсменов-стрелков навыки безопасного обращения с огнестрельным оружием различных калибров и видов.
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