Катунь24: В доме нет света и газа: в Барнауле из неблагополучной семьи изъяли троих детей
Сейчас детей передали в социальное учреждение.
Фото: Инцидент Барнаул
Жительница Барнаула рассказала в одном интернет-сообществе, что три ребенка находятся в социально опасном положении. Их родители не злоупотребляют алкоголем, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, питании и гигиене своих детей. Кроме того, в доме отсутствует свет и газ.
После этого сообщения Следователи начали проверку.
Сейчас детей изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.