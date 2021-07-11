ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В доме нет света и газа: в Барнауле из неблагополучной семьи изъяли троих детей

Горняк22
10 часов Ago

Сейчас детей передали в социальное учреждение.

Фото: Инцидент Барнаул

Жительница Барнаула рассказала в одном интернет-сообществе, что три ребенка находятся в социально опасном положении. Их родители не злоупотребляют алкоголем, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, питании и гигиене своих детей. Кроме того, в доме отсутствует свет и газ.

После этого сообщения Следователи начали проверку.

Сейчас детей изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Катунь24

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