Катунь24: В доме нет света и газа: в Барнауле из неблагополучной семьи изъяли троих детей

Сейчас детей передали в социальное учреждение.

Фото: Инцидент Барнаул

Жительница Барнаула рассказала в одном интернет-сообществе, что три ребенка находятся в социально опасном положении. Их родители не злоупотребляют алкоголем, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, питании и гигиене своих детей. Кроме того, в доме отсутствует свет и газ.

После этого сообщения Следователи начали проверку.

Сейчас детей изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Катунь24