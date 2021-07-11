Катунь24: В России решили глушить сотовые телефоны на экзаменах на права

Предполагается, что таким образом будущие водители не смогут воспользоваться подсказками, а в тестирование не могли вмешаться «посторонние лица».

Фото: pixabay.com

Подразделения ГИБДД собираются оснастить устройствами, которые бы блокировали любые беспроводные устройства передачи данных — мобильных телефонов, Wi-Fi и Bluetooth, сообщили РИА Новости в МВД.

Что это за устройства и как они будут работать, в ведомстве не уточнили.

Сейчас во всех помещениях, в которых проводятся экзамены на водительские права, имеются камерами наблюдения. Все факты применения особых устройств фиксируют сотрудники, нарушителей доставляют в полицию.

Катунь24