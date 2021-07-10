Катунь24: В барнаульском парке прокуратура запретила использовать два аттракциона

Речь идёт об Американских горках и колесе обозрения.

Фото: pixabay.com

Прокуратура Ленинского района Барнаула провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов.

В результате было выявлено, что в одном из парков города два аттракциона использовали без каких-либо документов на право собственности.

В парке прокурорам не предоставили документы, подтверждающие ежегодную проверку безопасности, акты оценки технического состояния аттракционов. Кроме этого, высота ограждения не соответствовала требуемым нормам.

Прокуроры Ленинского района направил в суд исковое заявление о понуждении собственника парка устранить нарушения и запретить эксплуатацию аттракционов. Суд требование удовлетворил.

Сейчас аттракционы не работают.

Катунь24