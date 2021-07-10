Катунь24: В Барнауле отремонтируют 65 дворов

Из них 27 уже заасфальтировали.

Фото: Администрация Барнаула

Как сообщает официальный сайт Барнаула, в краевой столице продолжается реализация проекта «Жилье и городская среда». В 38 дворах из 65 уже ведутся работы. На август-сентябрь 2021 года планируют установку спортивных и игровых детских комплексов.

Так, в Октябрьском районе отремонтируют 16 дворовых территорий. На данный момент работы ведутся по улицам Сизова, 45, 51 и Гулькина, 39. Здесь идут подготовительные работы к асфальтированию дворовых проездов. После этого в планах обустроить детские площадки, установить урны у подъездов и смонтировать систему освещения.

В Индустриальном районе продолжается благоустройство двора на ул. Панфиловцев, 19а. Готовят к укладке асфальта двор на ул. Георгиева, 22: дворовый проезд будет расширен, появится тротуар с ограждением, новые парковочные места. В 2021 году в районе будут благоустроены девять дворов. Уже завершены работы на Северном Власихинском проезде, 66, ул. Панфиловцев, 27, Павловскому тракту, 231.

В Железнодорожном районе восемь дворов уже сделаны, на очереди девятый. Недавно приступили к ремонту двора на ул. Георгия Исакова, 107. Вскоре здесь начнут ремонт тротуара, установку осветительных прожекторов, детской площадки со спортивными тренажерами, скамеек, урн.

На территории Ленинского района в рамках нацпроекта уже заасфальтированы шесть дворов: на ул. Островского, 15, ул. Георгия Исакова, 200, ул. Юрина, 257, ул. Малахова, 67, ул. Солнечная поляна, 23а и 29. Сейчас работают на ул. Шукшина, 26а, ул. Георгия Исакова, 249а и ул. Юрина, 234. Согласно плану благоустройства, во дворах проведут асфальтирование внутридворовых проездов, ремонт тротуаров, установку лавок и урн. Также собственники домов приняли решение о софинансировании работ из дополнительного перечня. Во дворе на ул. Георгия Исакова, 249а обустроят парковку и установят горку на детской площадке. У дома на ул. Шукшина, 26а при софинансировании жителей также сделают парковку. После ремонта двора на ул. Юрина, 234 на детской площадке появится спортивный комплекс.

В Центральном районе благоустроят по нацпроекту девять дворов. Ремонт завершен по семи адресам: пр-т Дзержинского, 25а, 31, 33, ул. Белинского, 11, ул. Герцена, 8а, ул. Интернациональная, 11 и проспект Ленина, 43а. Скамейки и урны в этих дворах появятся ближе к сентябрю. Еще два двора — на проспекте Социалистическом, 76а, 76б — начнут ремонтировать в ближайшее время.

Катунь24