Катунь24: В Барнауле этим летом отремонтируют 16 дорог

2 из них скоро откроют для автомобилистов. Сейчас ведут работы на 14 объектах.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Реконструируют мосты через р. Власиху на ул. Мамонтова и через р. Барнаулку на ул. Челюскинцев. Также строят дороги в проезде Северном Власихинском. Ремонт продолжается на Змеиногорском и Павловском трактах, ул. Кулагина, дороге (спуске) на ул. Понтонный Мост. В процессе ремонта и пригород: работы ведутся на 7 участках дорог в поселках Авиатор и Спутник. Это ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Смородиновая, ул. Малиновая, ул. Авиаторов и ул. Малиновая 1-я.

Как сообщает официальный сайт Барнаула со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, уже завершили ремонт дорог на ул. Парфенова и ул. Горнолыжной, в ближайшее время эти объекты будут сданы. Скоро к ремонту приступят на участках ул. Шумакова, ул. Взлетной, ул. Соловьиной, ул. Декоративной, ул. Малиновой 2-й, ул. Ползунова и ул. Геодезической.

Всего планируется отремонтировать 23 объекта общей протяженностью 27,97 км.

Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2021 году (с учетом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения) составит 907,2 млн рублей, из них 681,7 млн рублей из краевого бюджета и 225,5 млн рублей — из бюджета города.

Катунь24