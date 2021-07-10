Катунь24: В Алтайском крае прошли рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

Проверки провели сотрудники полиции и представители городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Участники рейдов проверяют у работников и пассажиров общественного транспорта соблюдение масочного режима. Автобусы также контролируют на наличие необходимых дезинфицирующих средств, сообщает официальный сайт Барнаула.

Во время очередного рейда было выявлено 12 нарушений. В адрес МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, ООО «ПромСтройСервис», ООО «Командирское», ООО «Евробус-плюс», ИП Гриднева С. Ф. направлены требования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.

За невыполнение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрен штраф для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Катунь24