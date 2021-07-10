Катунь24: В Алтайском крае бойцы экоотрядов убрали несколько крупных свалок

Сезон работы экологических студенческих отрядов «Зеленая волна» и «Атлас» начался с 1 июля и продлится до конца августа 2021 года.

Фото: Официальный сайт Барнаула

За районами города закреплены 5 бригад отрядовцев. Еще одна команда из восьми человек наводит порядки в лесных массивах, сообщает официальный сайт Барнаула.

В Железнодорожном районе столицы Алтайского края волонтеры работали на Пивоварке в районе улицы Силикатной, 22. В результате удалось вывезти восемь КАМАЗов мусора. Масштабная экологическая акция прошла совместно с подрядной организацией «Союз-97», экологическим отрядом, сотрудниками банка «ВТБ», общественниками.

В Ленинском районе работают бойцы отряда «Атлас». В течение недели они убирали свалки в зеленой зоне, прилегающей к дому на ул. Гущина, 150, между домами на ул. Георгия Исакова, 214-218, около здания на ул. Юрина, 208в. Также навели порядок на ул. Солнечная поляна от ул. Юрина до пр-та Космонавтов в районе Барнаульского ипподрома.

На территории Октябрьского района прошло сразу несколько экоакций. Студенты навели чистоту в зеленых зонах на проспекте Комсомольском, 106а, проезде Гужтранспортном. Также была ликвидирована несанкционированная свалка бытового мусора по адресу: ул. Чеглецова, 7.

В Индустриальном районе Барнаула бойцы отряда «Атлас» привели в порядок зеленую зону на ул. С. Ускова около детского сада № 278, покосили траву в микрорайоне Дружный. Бойцы убрали мусор на территории микрорайона и пропололи клумбы.

«В работах задействуют участки около школы на ул. 280-летия Барнаула, вдоль пешеходных зон, часть незастроенной территории, а также отдельные участки между жилыми кварталами», — отметил мастер отряда «Атлас» Любовь Логунова.

Катунь24