Катунь24: В Барнауле изменят маршрут движения автобуса № 110
Трасса следования будет изменена с 12 июля по 30 сентября 2021 года.
Фото: Официальный сайт Барнаула
По информации официального сайта Барнаула, движение автобусов будет изменено следующим образом:
в прямом направлении: «ЛДП «Спартак-2», ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. им. В. Н. Баварина, пр-т Ленина, пр-т Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная поляна, Павловский тракт, Аэропорт;
в обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр-т Строителей, пр-т Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, «ЛДП «Спартак-2».
Маршрут изменят, чтобы оценить его целесообразность и потребность жителей в транспортном обслуживании.