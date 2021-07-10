Катунь24: В АГУ появится онлайн-платформа для выпускников 2021 года

Отдельный портал для студентов, завершивших обучение в этом году, открывается на сайте Алтайского госуниверситета в преддверии всероссийской акции «Выпускной LIVE 2021».

Фото: Алтайский государственный университет

Специальный раздел откроется 9 июля 2021 года. На тематической онлайн-платформе, помимо поздравлений ректора и директоров институтов, будет опубликован ТОП-20 лучших выпускников 2021 по направлениям наука, общественная жизнь, творчество, спорт и учебная деятельность. Здесь же будет опубликована ссылка на главный выпускной страны, который состоится в субботу, 10 июля 2021 года.

Провести выпускной у студентов в режиме онлайн руководство Алтайского государственного университета решило в связи с введением дополнительных ограничительных мер на территории Алтайского края, призванных приостановить распространение коронавирусной инфекции. Подобные меры сейчас применяют большинство российских вузов.

«Второй год подряд Министерство науки и высшего образования РФ проводит Всероссийский студенческий выпускной. Это становится доброй традицией. Очень надеемся, что в следующем году мы наконец-то перейдем в живой формат. Ну а чтобы не потерять ощущение праздника в Год науки и технологий, мы с нашими коллегами из АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу мероприятия. Выпускники, их родители и преподаватели, безусловно, заслужили этот праздник, – подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина. – Уверена, что в этом году он пройдёт так же ярко и будет таким же запоминающимися для всех участников».

На Всероссийском студенческом онлайн-выпускном отметят достижения студентов в акции «С наукой в сердце», интеллектуальная битва «Зачет», конкурс «Лучшая академическая группа выпускников», hr-консультации проекта «Время карьеры», исследование «Портрет выпускника» и проведут для них интересные интерактивы. «Выпускной LIVE 2021» пройдёт 10 июля с 13:00 до 16:00 (мск) в группе «Россия – страна возможностей».

Катунь24