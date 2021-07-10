Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём семьи, любви и верности

Этот праздник в нашей стране ежегодно отмечают 8 июля.

Фото: Правительство Алтайского края

Текст опубликован на официальном сайте правительства Алтайского края.

«Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Сегодня в православии вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, чья семейная жизнь признана образцом супружеской любви и преданности. Не так давно праздник перестал быть лишь частью церковного календаря и с каждым годом становится популярнее, а это значит, что для всех нас семья и любовь по-прежнему являются главными ценностями жизни. Именно в кругу родных и близких мы получаем поддержку, заботу, внимание, а также первые важные уроки: беречь память о предках, уважать родителей, заботиться о детях, любить свою Родину. Не секрет, что крепкая связь поколений, сохранение семейных ценностей являются залогом благополучия нашего народа и процветания страны.

В этот день желаем всем супружеским парам терпения и мудрости! Пусть ваши семьи растут, становятся крепче и счастливее! Пусть в ваших домах не умолкает детский смех, царят добро и согласие!» — отметили в поздравлении Виктор Томенко и Александр Романенко.