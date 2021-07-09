ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Советском районе Алтайского края появится новая поликлиника по уникальному проекту

Горняк22
18 часов Ago

В медицинском учреждении будут обслуживаться 15 тыс. человек. 

Фото: Катунь 24

Уже в 2022 году жители района смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике. Ежедневно здесь будут принимать до 150 пациентов.

«Здесь будут располагаться кабинеты терапевта, невролога, хирурга, лаборатория, рентген-кабинет отдельный, все будет в одном месте, все врачи будут в одном месте, и людям будет удобно, будет комфортно ожидать прием, вести работу как сотрудникам, так и больным», – отметил и.о. главного врача КГБУЗ «Советская ЦРБ» Петр Белых.

Больницу строят по уникальному проекту. Со временем типичные, возможно, появятся и в других районах. Новую поликлинику возводят по программе «Модернизация первичного звена». Всего в ремонтные работы вложили больше 200 млн рублей.

Катунь24

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