Катунь24: В Барнауле открыли межрегиональную художественную выставку «Аз.Арт.Сибирь-2021»

Спорткомплекс «Титов Арена» сегодня, 8 июля 2021 года, – главная выставочная площадка художественной биеннале «Аз.Арт.Сибирь-2021». Здесь собрались искусствоведы, графики и скульпторы, а Барнаул на три недели стал главной культурной столицей Сибири.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле открыли межрегиональную художественную выставку «Аз.Арт.Сибирь-2021»

«Это крупное событие даже не только для нашего региона, а вообще во всей сибирской части нашей России. Потому что таких крупных именно молодёжных выставок, где представлены молодые художники всей Сибири и в данном случае ещё частично Дальнего Востока, проводится не так много. Это событие, которое вносит вклад в культуру и искусствоведение Сибири и, конечно, иногда серьёзнейшим образом влияет на судьбу самих художников, которые принимают в ней участие», – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Выставки «Аз.Арт» проводят в Барнауле с 2004 года, однако настолько масштабная организована впервые. В этом году она открылась в юбилейный, десятый, раз. Развернуть экспозицию на площади в 2000 квадратных метров позволила тройная грантовая поддержка: от президента России, губернатора Алтайского края и фонда Александра Прокопьева. Благодаря этому организаторы значительно увеличили призовой фонд. Победитель каждой из 6 номинаций получит по 25 тысяч рублей.

«Аз.Арт.Сибирь-2021» этого года традиционно собрала около 300 авторов. Некоторые из них представили по несколько работ в разных номинациях: станковая живопись, уникальная и печатная графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведение. Здесь молодые авторы могут понять себя и найти свое место в искусстве.

Музей, галереи и арт-пространства города присоединятся к этому масштабному культурному событию. В них также пройдут ретроспективные экспозиции, лекции, мастер-классы, экскурсии и встречи с художниками. Выставку «Аз.Арт.Сибирь-2021» можно посмотреть до 30 июля.

Катунь24