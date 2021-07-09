Катунь24: В Заринской зоне определили нового оператора ТКО

К обязанностям компания приступит с 31 августа 2021 года, уточняет региональный Минстрой.

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Победителем отбора на основании конкурсной комиссии признали ООО «ЭКО-Гарант». Региональный оператор будет работать в Заринской зоне 9 лет, до конца 2030 года. В область нового исполнителя входят Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульский районы.

Соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Заринской ООО «Спецобслуживание – Центральное» было заключено на три года, оно заканчивается 30 августа 2021 года.

Катунь24