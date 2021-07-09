Катунь24: В Алтайском крае побывал Герой России Владимир Шаманов

В рамках рабочего визита председатель комитета Государственной Думы по обороне посетил бийские предприятия.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае побывал Герой России Владимир Шаманов

На бийском предприятии «Специалист» Владимир Шаманов уверенно пробует продукцию на вкус и убеждается в качестве. Там производят функциональное питание из экологически чистого сырья, которое поставляют по всей России. На экскурсии заместитель председателя АКЗС Сергей Серов предлагает руководителю предприятия Григорию Бахтину обрабатывать ещё и тыкву, так как культура в крае очень популярна.

Следующий адрес визита Владимира Шаманова — федеральный научно-производственный центр «Алтай». Здесь выпускают высокоэнергетические составы для нужд оборонной промышленности. Предприятие является режимным, поэтому просто так сюда не войти. На встрече сотрудники обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса в регионе.

«Надо посмотреть центральной власти, как усилить загрузку нас. Ничего не просим. Загрузка нужна. И настоящая. Большая и комплексная. С тем, чтобы ФНПЦ «Алтай» и рядом ИПХЭТ как научные, лидирующие структуры, прогресс вызывающие, должны были опираться на свои производственные возможности города Бийска», — отметил Геннадий Сакович, академик РАН, научный руководитель ИПХЭТ СО РАН.

Также затронули важную тему — отток специалистов. Предложили несколько решений и инициатив. Во-первых, предоставлять отсрочку от армии работникам предприятия оборонно-промышленного комплекса и дать льготные условия на покупку жилья в городе трудоустройства.

«Всё это решается законодательной инициативой. И комитет будет её поддерживать и будет реализовывать. Поэтому специалисты военно-промышленного комплекса, решающие задачи в интересах обороны, тоже должны такую возможность иметь», — сказал Владимир Шаманов.

Владимир Шаманов также пообщался с работниками Бийского олеумного завода. В его планах посетить «Сибприбормаш» и встретиться с молодёжными патриотическими организациями.

Катунь24