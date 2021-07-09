ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае бизнесмен поставлял липовое молоко детям и инвалидам

Горняк22
18 часов Ago

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело против бийского предпринимателя.

Фото: pixabay.com

По данным следствия, директор двух компаний похищал денежные средства с июня 2018 года по август 2020 года.

Обвиняемый под видом качественной молочной продукции поставлял фальсифицированное молоко заказчикам, среди которых были специализированные учреждения для детей и инвалидов.

Причиненный ущерб составил более 3,5 млн рублей. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Катунь24

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