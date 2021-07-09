Катунь24: В Алтайском крае бизнесмен поставлял липовое молоко детям и инвалидам
Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело против бийского предпринимателя.
Фото: pixabay.com
По данным следствия, директор двух компаний похищал денежные средства с июня 2018 года по август 2020 года.
Обвиняемый под видом качественной молочной продукции поставлял фальсифицированное молоко заказчикам, среди которых были специализированные учреждения для детей и инвалидов.
Причиненный ущерб составил более 3,5 млн рублей. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».