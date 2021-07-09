Катунь24: В Алтайском крае официально зарегистрировали первый батут

Аттракцион ИП Хлудеевой находится в Барнауле на улице Балтийской, 16.

Фото: Мария Хлудеева

По информации официального сайта Алтайского края, инспекция гостехнадзора Алтайского края провела проверку представленных документов и сведений на батут. Эксперты осмотрели аттракцион, проверили требования, необходимые для получения свидетельства о государственной регистрации.

Оснований для отказа в госрегистрации выявлено не было. Батут соответствует всем предъявленным требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракциона». Также имеется единый знак обращения продукции на рынке союза.

Важно отметить, что владельцам аттракционов необходимо выполнить обязательное требование законодательства о регистрации оборудования до ввода его в эксплуатацию.

Напомним, 30 мая 2021 года возле ТЦ «Район» на батуте серьезно пострадали две девочки. После инцидента в крае специалисты гостехнадзора Алтайского края проверили эти аттракционы на безопасность.

Катунь24