Катунь24: В Алтайском крае в партии леса обнаружили опасного вредителя

Во время досмотра партии пиломатериала из сосны в Рубцовском районе, предназначенного на экспорт, сотрудники Россельхознадзора выявили живые личинки черного соснового усача – вредителя леса.

Фото: Udo Schmidt

Карантинную экспертизу провели в Барнауле. Специалисты подтвердили наличие вредителя.

Теперь собственник продукции будет обязан обеззаразить зараженные лесоматериалы.

Чёрный сосновый усач — опасный вредитель сосновых лесов. Из-за него деревья ослабевают и усыхают, а древесина теряет технические качества. Личинки усача повреждают необработанную древесину и снижают её техническую годность.

Катунь24