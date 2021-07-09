Катунь24: В Алтайском крае в партии леса обнаружили опасного вредителя
Во время досмотра партии пиломатериала из сосны в Рубцовском районе, предназначенного на экспорт, сотрудники Россельхознадзора выявили живые личинки черного соснового усача – вредителя леса.
Фото: Udo Schmidt
Карантинную экспертизу провели в Барнауле. Специалисты подтвердили наличие вредителя.
Теперь собственник продукции будет обязан обеззаразить зараженные лесоматериалы.
Чёрный сосновый усач — опасный вредитель сосновых лесов. Из-за него деревья ослабевают и усыхают, а древесина теряет технические качества. Личинки усача повреждают необработанную древесину и снижают её техническую годность.