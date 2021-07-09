Катунь24: В Алтайском крае отец пытался топором зарубить своего сына

Пострадавшего спасли врачи.

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Инцидент произошел в феврале 2021 года в одном из сел Михайловского района. В этот вечер отец и сын поссорились и начали ругаться. Разозлившись, 66-летний мужчина схватил топор и ударил сына по голове. Но довести свой умысел мужчина не смог — 34-летнему потерпевшему помогли врачи.

Во время следствия обвиняемый мужчина свою вину признал частично. Он утверждает, что убивать сына не собирался.

Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24