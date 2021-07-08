Катунь24: В Алтайском крае состоится чемпионат СФО по практической стрельбе из ружья

10 июля в 10:00 в стрелковом комплексе «Магнум» (п. Комсомольский, Павловский р-н) состоится чемпионат Сибирского федерального округа по практической стрельбе (IPSC) из ружья.

IPSC — вид стрелкового спорта, имитирующий скоротечный огневой контакт и вырабатывающий у спортсменов навыки безопасного и квалифицированного обращения с огнестрельным оружием различных видов и калибров.

«Diligenta — Vis — celeritas (точность, мощность, скорость)» – девиз, под которым проходят соревнования по IPSC. И девиз придуман неслучайно. Ведь в борьбе за призовые места счёт идёт на 1000-е доли секунд при условии точных попаданий в мишени», — подчеркивают организаторы соревнований.

Примечательно, что за всю историю этого вида спорта не было ни одного несчастного случая, связанного с использованием огнестрельного оружия.

Организатор соревнований — СК «МАГНУМ».

Директор соревнований — судья 1 категории, КМС по практической стрельбе Алексей Воробьев.

Подробности проведения соревнований можно узнать по телефонам: +7-953-038-8877 (Андрей), +7 (913) 217-56-03 (Алексей).

Катунь24