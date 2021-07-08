Катунь24: В 18 домах в Барнауле временно отключат горячую воду

Эта мера необходима для установки заглушек на тепловой сети, сообщает пресс-служба СГК.

Фото: pixabay.com

Ремонтные работы будут проводить в районе здания на проспекте Калинина, 20. Далее здесь заменят тепловую сеть в рамках подготовки городской отопительной системы к сезону 2021-2022 годов.

Временное отключение горячей воды затронет 5 многоквартирных и 13 частных домов на улицах Цеховой, Линейной и Коллективной. Работы будут проводиться 8 июля 2021 года с 9 до 21 часа.

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