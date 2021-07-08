Катунь24: В Барнауле появится аллея победителей Шукшинского кинофестиваля

Аллею звезд «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля» откроют на территории Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая накануне дня рождения Василия Шукшина.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Аллея будет состоять из небольших каменных плит, на которые нанесена гравировка с указанием имен режиссеров и названий фильмов, ставших победителями Шукшинского кинофестиваля с 1999 года, момента его учреждения, по 2020 год. Это будет стартом ежегодной традиции устанавливать памятный знак в честь победителя очередного фестиваля. Данный проект реализован на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Кроме того, до конца 2021 года в усадьбе музея будет также установлен арт-объект с художественной мозаикой на шукшинскую тему, выполненный мастерами Колыванского камнерезного завода им. И. И. Ползунова.

Катунь24