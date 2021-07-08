Катунь24: В Алтайском крае открыли дополнительные места в ковидных госпиталях

Новое отделение открыли в Бийске. Кроме этого, на прошлой неделе госпитали открыли в Заринской ЦГБ, Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, Городской больнице № 3 г. Барнаула, Мамонтовской, Рубцовской, Тальменской ЦРБ в общем количестве 671 место.

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Госпиталь в Бийске открыли сегодня, 6 июля 2021 года. Также пациентов с ковидом стала принимать Павловская ЦРБ, в ночь заработает еще терапевтический корпус Городской больницы № 12 г. Барнаула. Всего в Алтайском крае к концу дня мощность госпиталей составит 4369 коек, из них 2828 подсоединены к кислороду (занято 52 %) и 292 реанимационных места (занято 56 %), уточняет пресс-служба регионального Минздрава.

«Несмотря на то, что система здравоохранения сегодня готова оперативно реагировать на рост заболеваемости, мощности медицинских организаций и человеческих ресурсов небезграничны. Чтобы иметь возможность оказывать помощь пациентам с другими патологиями и проводить вакцинацию, рост заболеваемости необходимо остановить. И здесь многое зависит от самих жителей края. Мы убедительно призываем вас отказаться от участия в массовых мероприятиях. Не забывайте носить маску в общественных местах, часто и тщательно мыть руки, часто проветривать помещения, избегать людных мест», – отметили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Катунь24